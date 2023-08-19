19 Ağustos 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Süper Lig'de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?
Süper Lig'in ikinci haftası derbi maçına sahne olacak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da henüz lisansı çıkmayan Tete kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Zaha'nın ilk 11'de başlaması beklenmezken, Trabzonspor'da ise Edin Visca İstanbul'a getirilmedi. Karşılaşmada hem Okan Buruk hem de Nenad Bjelica 3 puanı hedefliyor. İşte dev devride Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...