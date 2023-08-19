Süper Lig'de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

Süper Lig'in ikinci haftası derbi maçına sahne olacak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da henüz lisansı çıkmayan Tete kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Zaha'nın ilk 11'de başlaması beklenmezken, Trabzonspor'da ise Edin Visca İstanbul'a getirilmedi. Karşılaşmada hem Okan Buruk hem de Nenad Bjelica 3 puanı hedefliyor. İşte dev devride Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...