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Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması

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Giriş: 12.07.2023 16:01
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), e-ticaret platformu Trendyol ile Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzalayacak.
Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması
Süper Lig ve 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması
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