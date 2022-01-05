06 Ocak 2022, Perşembe
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Süper Kupa Finali: Beşiktaş - 1 - 1 - Antalyaspor GOLÜ İZLE
Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelede Beşiktaş'ın 33. dakikada Atiba ile bulduğu gole Antalyaspor 74. dakikada Güray Vural ile cevap verdi.