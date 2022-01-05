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Süper Kupa: Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 0 | Kara Kartal Atiba ile öne geçti

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Giriş: 05.01.2022 21:30
Katar'da oynanan Süper Kupa finalinde Beşiktaş ve Antalyaspor karşı karşıya geldi. Kara Kartal 32. dakikada Atiba'nın attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçti. İşte Beşiktaş'ın Atiba ile bulduğu o gol...
Kara Kartal Atiba ile öne geçti
Kara Kartal Atiba ile öne geçti
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