Sosyal medyada herkes Fatih Terim'in bu konuşmasını paylaşıyor: Benim çocuklarımın canı neden önemli değil? |Video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 26. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Beşiktaş derbisinin oynanmasına, yeni tip koronavirüs (corona cirus Covid-19) riski nedeniyle oynanmasına tepki göstermiş ve "Benim çocuklarımın (futbolcular) canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edin, oynamayalım kardeşim birilerine bir şey olacaksa" demişti. Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından taraftarlar sosyal medyada bu konuşmanın videosunu paylaştı.

Beşiktaş derbisi sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yaptığı iş o basın açıklaması;

Benim çocuklarımın (futbolcular) canı neden önemli değil? Ben bunu Türk futbolu adına söylüyorum. Ülke olarak yeri geldiği zaman her yerde beraber olabiliyoruz, burada neden olamayalım? TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'e Allah yardım etsin. Süper Lig ve TFF 1. Lig bir nebze imkanlara sahibiz. BAL'ı düşünemiyorum. İstediğinizi şampiyon ilan edin ama birilerine zarar gelecekse oynamayalım. Ben paranoya yapan bir adam değilim, komplo teorileri de üretmem ama hepimiz paranoyak olduk." şeklinde görüş belirtti.