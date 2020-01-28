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28.01.2020
Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... |Video
Son dakika spor haberine göre; Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu Sergen Yalçın oturuyor. Genç teknik adamın takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu. Ayrıntıları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayında anlattı. Öte yandan Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2019-20 sezonunun devre arasında kadar Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.
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