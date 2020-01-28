28 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.01.2020

Son dakika: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta... |Video

Son dakika spor haberine göre; Beşiktaş'ta Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörülük koltuğu Sergen Yalçın oturuyor. Genç teknik adamın takımın başında ilk antrenmanına çıkacağı tarih belli oldu. Ayrıntıları A Spor muhabiri Hakan Gündoğar canlı yayında anlattı. Öte yandan Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2019-20 sezonunun devre arasında kadar Yeni Malatyaspor'u çalıştırmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Kobe Bryant hayatını kaybetti
Türk futbolunun erozyonu oldunuz
"Türk futbolunun erozyonu oldunuz"
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe'ye sert sözler!
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Traktör takımı taraftarlarından Türkiye’ye destek tezahüratı
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Konyaspor Galatasaray maçı canlı anlatım izle | Video
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Göztepe Beşiktaş maçı CANLI
Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun
"Sergen Yalçın Beşiktaş'a hayırlı olsun"
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Fenerbahçe Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Canlı yayında açıkladı: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta...
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Sergen Yalçın mı Tayfun Korkut mu? Canlı yayında açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde rakipleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalde rakipleri belli oldu
Daha Fazla Video Göster