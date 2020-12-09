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Son dakika | Medipol Başakşehir açıkladı: Webo kulübedeki yerini alacak

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Giriş: 09.12.2020 16:43
Güncelleme:09.12.2020 16:44
Son dakika haberi...Başakşehir Kulübü: "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul, bu önemli gelişmenin detaylarını aktardı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

Webo, iki takım arasında bu akşam kaldığı yerden devam edecek maçta yedek kulübesinde yer alabilecek.

Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır." ifadelerine yer verildi.

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