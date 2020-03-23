Son dakika haberi... Koronavirüse yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan ilk mesaj geldi: Kendimi iyi hissediyorum |Video

Son dakika haberi... Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ta yeni tip koronavirüs (Covid-19) belirtileri çıktığı ve çiftin tedavi altına alındığı günlerdir spor kamuoyunu meşgul ediyordu. Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için el salladı.

Koronavirüs şüphesi ve tedbiri için hastanede bulunan Abdurrahim Albayrak sevenlerine mesaj yollayarak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor. Herkese selam" dedi.





EKİPLERE EL SALLADI



Yeşilköy'deki özel bir hastanede kontrol altında tutulan Abdurrahim Albayrak, odasında cama yaklaşarak iyi olduğunu anlatmak için ekiplere el de salladı.

TEDAVİ İYİ GİDİYOR



Bu arada Albayrak ailesinin diğer fertlerinin de evde 14 gün kuralına uydukları ve gerekli tedbirleri aldıkları öğrenilirken, Abdurrahim Albayrak'ın Sivas deplasmanı, Alanya maçı ve Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki süreçte biraz grip biraz halsiz olduğu da belirtildi. Şu an için testlerin yapıldığı, tedavinin iyi gittiği ve hastanedeki kontrolünün olumlu olduğu da ifade edildi.