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23.03.2020

Son dakika: Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! |Video

Son dakika haberi... Galatasaray Teknik Direktör Terim'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Terim resmi sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs test sonucunun pozitif olduğunu duyurdu. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.

Sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun 66 yaşındaki başarılı teknik adamı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yardımcı antrenörleri Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktığı duyuruldu.

FENERBAHÇE'DEN FATİH TERİM İÇİN "GEÇMİŞ OLSUN" MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyor, kendisinden iyi haberler duymayı temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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