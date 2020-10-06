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Videolar Spor Videoları Son dakika: Formula-1 seyircisiz gerçekleşecek! Bilet paraları nasıl geri alınacak?

Son dakika: Formula-1 seyircisiz gerçekleşecek! Bilet paraları nasıl geri alınacak?

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Giriş: 06.10.2020 12:00
Güncelleme:06.10.2020 12:15
Son dakika haberi... 13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşecek Formula – 1 yarışları seyircisiz olacak. İstanbul Valiliği kararın koronavirüs önlemleri çerçevesinde alındığını duyurdu. Peki bu organizasyonu takip etmek için bilet alanların durumu ne olacak? Bilet paraları nasıl geri alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

13-15 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek Formula – 1 yarışları seyircisiz olacak. İstanbul Valiliği kararın koronavirüs önlemleri çerçevesinde alındığını duyurdu. Peki bu organizasyonu takip etmek için bilet alanların durumu ne olacak? Bilet paraları nasıl geri alınacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Erdal Kuruçay aktardı.

SATILAN BİLET PARALARI GERİ İADE EDİLECEK

Yarış için yaklaşık 100 bin bilet satılmıştı ve yönetim açıklama yaptı ücretleri kesintisiz olarak iade edileceğini açıkladı. Tekrar internet sitelerinden girip iadelerini bugünden itibaren alabilecekler.

Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula 1 Türkiye seyircisiz olacak! SON DAKİKA: İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: FORMULA 1 TÜRKİYE SEYİRCİSİZ OLACAK!

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