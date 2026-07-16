Netanyahu’nun ABD ziyareti neden ertelendi?

ABD ve İsrail hattında ipler gerilirken, Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik "Lübnan ve Suriye'den çekil" baskısı yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Netanyahu’nun merakla beklenen ancak son anda ertelenen ABD ziyaretinin perde arkasını A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz deşifre etti. İki lider arasındaki güç savaşının ve askeri endüstriyel kompleks üzerinden kurulan baskıların detayları, Washington kulislerini hareketlendirdi.