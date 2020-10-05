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Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula 1 Türkiye seyircisiz olacak!

Son dakika haberi... "Formula-1 Turkish 2020" yarışının seyircisiz yapılması” yönündeki tavsiye kararı uyarınca tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir.

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: Formula 1 Türkiye seyircisiz olacak!

İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu, Formula-1 DHL Türkiye Grand Prix'sinin seyircisiz yapılmasına karar verdi.

İstanbul Valiliği duyurdu: Formula 1 Türkiye seyircisiz olacak! İSTANBUL VALİLİĞİ DUYURDU: FORMULA 1 TÜRKİYE SEYİRCİSİZ OLACAK!

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul İl Pandemi Kurulu'nun 13-15 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek 'Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020 yarışının seyircisiz yapılması' yönündeki tavsiye kararı uyarınca saat 10.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından söz konusu yarışın seyircisiz yapılmasına karar verilmiştir."

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