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Videolar Spor Videoları SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma İstanbul'a geldi: Bruma'dan ilk görüntüler

SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma İstanbul'a geldi: Bruma'dan ilk görüntüler

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Giriş: 16.06.2022 00:39
Fenerbahçe Kulübünün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralandığını açıkladığı Armindo Tue Na Bangna (Bruma), İstanbul'a geldi. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda takviyeler yapan Kanarya'nın ilk hamlesi Lincoln Henrique olmuştu.
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