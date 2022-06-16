16 Haziran 2022, Perşembe
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma İstanbul'a geldi: Bruma'dan ilk görüntüler
Fenerbahçe Kulübünün Hollanda ekibi PSV Eindhoven'dan kiralandığını açıkladığı Armindo Tue Na Bangna (Bruma), İstanbul'a geldi. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda takviyeler yapan Kanarya'nın ilk hamlesi Lincoln Henrique olmuştu.