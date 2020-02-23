23 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
23.02.2020

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından takım otobüsüne saldırı!

Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Galatasaray'a 3-1'lik skorla mağlup olan Fenerbahçe'de taraftarlar Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal aleyhine tezahüratlarda bulundu. Takım otobüsü tesislere yaklaştığında ise protestolar arttı ve taraftarlar yabancı madde yağdırdı. Tesislerin kapısının önünde takım otobüsüne taş ve şişe gibi sert cisimler yağdıran taraftarlar sert tepki gösterdiler.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Fenerbahçe taraftarından takım otobüsüne saldırı!
Son dakika: Fenerbahçe taraftarından takım otobüsüne saldırı!
Ali Koç protestoda bulunan taraftarların arasına atladı
Ali Koç protestoda bulunan taraftarların arasına atladı
Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı
Kadıköy'de Ali Koç ve Yanal'a istifa çağrısı
Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!
Galatasaray'dan derbi sonrası çok konuşulacak paylaşım!
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu!
Erman Toroğlu'ndan dev derbi yorumu!
Erman Toroğlu'ndan dev derbi yorumu!
Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Fenerbahçe Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy yolunda...
Sarı kırmızılı taraftarlar Kadıköy yolunda...
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti! BJK 2-2 TS özet goller ve önemli anları
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti! BJK 2-2 TS özet goller ve önemli anları
Sörloth'un golünden önce faul var mı? Toroğlu açıkladı
Sörloth'un golünden önce faul var mı? Toroğlu açıkladı
Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım
Galatasaray'dan kritik Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım
Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! | Video
Beşiktaş Trabzonspor canlı anlatım izle! | Video
Daha Fazla Video Göster