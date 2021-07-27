Fatih Terim Galatasaray'ın PSV maçına başlayacağı ilk 11'i canlı yayında açıkladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deplasmanda 5-1 sonrası kendi evinde Hollanda temsilcisini ağırlayacak olan sarı kırmızılıların maça başlayacağı 11'i Terim, canlı yayında açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Terim, 28 Temmuz 2021 - Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin ilk 11'ini canlı yayında açıkladı. İşte Galatasaray'ın PSV karşısında maça başlayacağı 11... Mücade D-Smart ekranından yayınlanacak.

GALATASARAY'IN PSV 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış