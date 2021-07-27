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Covid-19 tedavisi gören Emre Akbaba ile ilgili Fatih Terim'den açıklama: Hastane...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2021 18:19
Güncelleme:27.07.2021 18:26
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Terim, toplantının sonunda PSV karşısında maça başlayacağı ilk 11'i de açıkladı. Bir basın mensubunun "Emre Akbaba kadroda neden yok?" sorusu üzerine Terim, yıldız futbolcunun Covid-19 tedavisinin halen hastanede sürdüğünü ve hastalığı kötü geçirdiğini söyledi. İşte o açıklamalar...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, PSV Eindhoven ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"EMRE AKBABA COVID-19'U KÖTÜ ATLATIYOR"

Terim, Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Yedlin ve Emre Akbaba ile ilgili canlı yayında son durumu paylaştı. Yedlin'in 10-12 günlük karantina/ttedavi sürecini tamamlandığını ve ilk 11'e döndüğünü ifade eden tecrübeli teknik adam, Emre Akbaba'nın ise hastalığı kötü atlattığını ve tedavi sürecinin halen hastanede sürdüğünü bu yüzden de PSV maçının rövanş kadrosunda yer almadığını söyledi.

GALATASARAY-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Terim, 28 Temmuz 2021 - Çarşamba günü saat 21'de başlayacak mücadelenin ilk 11'ini canlı yayında açıkladı. İşte Galatasaray'ın PSV karşısında maça başlayacağı 11... Mücade D-Smart ekranından yayınlanacak.

GALATASARAY'IN PSV 11'İ BELLİ OLDU

Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

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