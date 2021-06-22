22 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Son dakika | Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a büyük destek

Son dakika | Beşiktaş taraftarından Sergen Yalçın'a büyük destek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.06.2021 14:02
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetimin anlaşamadığı yönünde haberlerin çıkması üzerine siyah-beyazlı taraftarlar, görevine devam etmesini istedikleri 48 yaşındaki çalıştırıcının evinin önünde toplandı.

Taraftarlar, Beşiktaş'ı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın'ın takımda kalmasını istiyor.

Yalçın'ı ikna etmek isteyen yaklaşık 100 kadar taraftar, teknik adamın Etiler'deki evinin önüne geldi. Siyah-beyazlı taraftarlar, burada Sergen Yalçın lehine tezahüratlarda bulundu.

Polis, Yalçın'ın evinin çevresinde güvenlik önlemleri alırken, taraftarlar ise başarılı çalıştırıcının kendileriyle görüşmesini bekliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Beşiktaş Başkanı Çebi'den istifa kararı
Beşiktaş Başkanı Çebi'den istifa kararı
Beşiktaş taraftarından Yalçın'a büyük destek
Beşiktaş taraftarından Yalçın'a büyük destek
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Burak Elmas'a itibar suikastı...
Burak Elmas'a itibar suikastı...
Aykut İnce: Galatasaray'da Belhanda Affedilebilir / Transfer Raporu / 22.06.2021
Aykut İnce: "Galatasaray'da Belhanda Affedilebilir" / Transfer Raporu / 22.06.2021
Terim Florya'da! Dikkat çeken detay
Terim Florya'da! Dikkat çeken detay
Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar
Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar
İsviçre maçı sonrası Şenol Güneş'e istifa çağrısı
İsviçre maçı sonrası Şenol Güneş'e istifa çağrısı
Türkiye'nin İsviçre 11'i belli oldu
Türkiye'nin İsviçre 11'i belli oldu
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Galatasaray başkanı kim oldu?
Galatasaray başkanı kim oldu?
Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri
Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri
Daha Fazla Video Göster