Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçe tribünleri Ali Koç'u istifaya davet etti

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ... Yılın son derbisinde Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Dev maçın bitiş düdüğü ile beraber Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yoğun tepki vardı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul canlı yayında ayrıntıları aktardı. Kul, "Son düdüğe yaklaşırken Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a tepki göstermeye başladı ve Ali Koç istifa şeklinde tepki gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı ve yılın son derbisi 2-2 eşitlikle bitti.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç'u istifaya davet etti.