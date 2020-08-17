Sofiane Feghouli Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

Son dakika haberi... Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli sarı kırmızılı ekibi alacaklarını gerekçe göstererek FIFA'ya şikayet ettiği iddia edildi. Cezayir basınından El Moudjahid'in haberine göre Nisan ayından bu yana alacakları tahsil edemeyen Feghouli'nin kulübe tanıdığı sürenin dolmasının ardından FIFA'ya başvurduğu iddia edildi.