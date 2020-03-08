09 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
08.03.2020

​Sivasspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 2-2 biten Sivasspor - Galatasaray maçının ardından Takım Oyunu programında tartışmalı pozisyonları yorumladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Sivasspor'un lehine verilen penaltı pozisyonunu değerlendiren Toroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sivasspor lehine penaltı kararı veriyorsan Seri'ye de ikinci sarı kartı göstermen lazım. Ben hakem olsam bu pozisyonda Sivasspor lehine penaltı vermekte zorlanırdım. Sivas'a verilen penaltıda ben şüpheliyim. Verme daha iyi. Sivasspor lehine penaltı verdin. Haydi onu kabul ediyorum. Peki neden 2. sarıyı göstermedin?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

​Sivasspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı
​Sivasspor lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı
Başkan Erdoğan Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi
Başkan Erdoğan Rizespor-Alanyaspor maçını dinledi
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI
Sivasspor Galatasaray maçı CANLI
Süper Lig ekibi sahaya askeri kamuflajla çıktı
Süper Lig ekibi sahaya askeri kamuflajla çıktı
Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki 11'i belli oldu
Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki 11'i belli oldu
Fenerbahçe Denizlispor maçı CANLI
Fenerbahçe Denizlispor maçı CANLI
Süper Lig ekibinin başkanı taraftarlarla kavga etti
Süper Lig ekibinin başkanı taraftarlarla kavga etti
Göztepe Başakşehir maçı CANLI
Göztepe Başakşehir maçı CANLI
Gaziantep Trabzonspor maçı CANLI
Gaziantep Trabzonspor maçı CANLI
Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI
Beşiktaş Ankaragücü maçı CANLI
Beşiktaş-Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda?
Beşiktaş-Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda?
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri
Fenerbahçe'de Abdullah Avcı sesleri
Daha Fazla Video Göster