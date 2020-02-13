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13.02.2020
Sivasspor 1-1 Antalyaspor (Doğukan Sinik) GOLÜ İZLE
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı günün ikinci maçıyla devam ediyor. İlk maçı 0-0 biten çeyrek final rövanş maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'u konuk etti. Maçın 49. dakikasında Doğukan Sinik maçta eşitliği sağlayan golü attı.
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