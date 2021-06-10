Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimiyle anlaştı mı? Görüşmelerdeki son durumu canlı yayında açıkladı

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. Tatilde olan deneyimli teknik adamla siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ ilk görüşmesini gerçekleştirirken, iki taraf da beklentilerini masaya yatırdı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı.

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