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Sergen Yalçın Beşiktaş yönetimiyle anlaştı mı? Görüşmelerdeki son durumu canlı yayında açıkladı

A Haber
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Giriş: 10.06.2021 18:53
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona ermişti. Tatilde olan deneyimli teknik adamla siyah-beyazlıların Asbaşkanı Emre Kocadağ ilk görüşmesini gerçekleştirirken, iki taraf da beklentilerini masaya yatırdı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında aktardı.

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