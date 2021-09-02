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Şenol Güneş'ten Karadağ maçı sonrasında flaş açıklamalar: Büyük bir şans kaçırdık

İHA
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Giriş: 02.09.2021 09:29
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Türkiye, Karadağ ile son dakikada yenen golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından A Milli Takımı teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulunduç Güneş "Futbolun talihsiz taraflarını yaşadık. Büyük bir şans kaçırdık." ifadelerini kullandı.
Büyük bir şans kaçırdık
"Büyük bir şans kaçırdık"
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