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Videolar Spor Videoları Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu! Suudi taraftar çıldırdı futbolcuya saldırdı

Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu! Suudi taraftar çıldırdı futbolcuya saldırdı

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Giriş: 12.04.2024 01:28
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal ile Al Ittihad'ı 4-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreni sonrasında bir Suudi taraftar, Al İttihad forması giyen Hamdallah'a kırbaçla saldırdı.
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