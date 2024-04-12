Şampiyonluk gitti kırbaçla vurdu! Suudi taraftar çıldırdı futbolcuya saldırdı

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal ile Al Ittihad'ı 4-1 mağlup etti ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen kupa töreni sonrasında bir Suudi taraftar, Al İttihad forması giyen Hamdallah'a kırbaçla saldırdı.

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