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Videolar Spor Videoları Şampiyonlar sahaya iniyor! Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak

Şampiyonlar sahaya iniyor! Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak

A Haber
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Giriş: 04.08.2021 01:40
Hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi A Spor ekranlarında olacak. Başakşehir ve Kayserispor ile karşılaşan siyah-beyazlıların 6 Ağustos cumartesi günü saat 19.00'da A. Demirspor ile oynayacağı karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'da
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'da
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