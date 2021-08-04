04 Ağustos 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şampiyonlar sahaya iniyor! Adana Demirspor - Beşiktaş maçı A Spor'dan şifresiz yayınlanacak
Hazırlık maçlarına devam eden Beşiktaş'ın, Adana Demirspor mücadelesi A Spor ekranlarında olacak. Başakşehir ve Kayserispor ile karşılaşan siyah-beyazlıların 6 Ağustos cumartesi günü saat 19.00'da A. Demirspor ile oynayacağı karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.