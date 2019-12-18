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18.12.2019

Saffet Sancaklı'dan flaş açıklama: Türk futbolunda deniz bitti

MHP Kocaeli Milletvekili ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, TBMM’de futbol gündemine dair önemli açıklamalar yaptı. Türk futbolunun ekonomik olarak kötü yönetildiğini belirten Sancaklı, “Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın toplam borcu 9 milyar TL’ye ulaştı. Yöneticiler holdinglerini iyi yönetiyorlar ama kulüpler iflas etti. Benim futbolseverlere kötü bir haberim var: Türk futbolunda deniz bitti.” dedi.

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