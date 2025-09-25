Sadettin Saran mazbatasını aldı! Fenerbahçe’de devir teslim tamamlandı

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, kulüp binasında mazbata töreniyle görevi resmen devraldı. Törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski başkan Ali Koç, eski başkan vekili Sertaç Komsuoğlu ve kulübün eski genel sekreteri Burak Çağlan Kızılhan katıldı. Mosturoğlu, Ali Koç ve ekibine Fenerbahçe’ye kazandırdıkları için teşekkür etti. Sadettin Saran, geçmiş tecrübelerden yararlanmak istediklerini belirterek eski yönetimin desteğine teşekkür etti. Eski başkan Ali Koç da Saran’a başarı dileklerinde bulundu ve birlikte zaferleri kutlamayı temenni etti. Tören, Saran’ın Koç’a plaket takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN