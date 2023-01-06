06 Ocak 2023, Cuma
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Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe'ye fırsat doğdu
Manchester United'dan kalan cezası sebebiyle Al Nassr ile ilk maçını kaçıracak olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo pürüze daha takıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Ronaldo'nun, Al-Nassr'da yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı sebebiyle lisansının çıkarılamadı. Diğer yandan bu durum Fenerbahçe için bir umut ışığı oldu.