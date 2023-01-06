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Ronaldo için yeni iddia! Fenerbahçe'ye fırsat doğdu

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Giriş: 06.01.2023 09:25
Manchester United'dan kalan cezası sebebiyle Al Nassr ile ilk maçını kaçıracak olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo pürüze daha takıldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Ronaldo'nun, Al-Nassr'da yaşanan yabancı kontenjanı sıkıntısı sebebiyle lisansının çıkarılamadı. Diğer yandan bu durum Fenerbahçe için bir umut ışığı oldu.
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