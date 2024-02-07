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Rams Park'ta gol düellosu Galatasaray'ın!

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Giriş: 07.02.2024 10:07
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Teksüt Bandırmaspor'u ağırladı. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan mücadele Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi.
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Ronaldo'nun serveti dudak uçuklattı
Rams Park’ta gol düellosu Galatasaray’ın!
Rams Park'ta gol düellosu Galatasaray'ın!
Galatasaray 3-2 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 3-2 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 3-1 Teksüt Bandırmaspor Gol: Sergen Piçinciol
Galatasaray 3-1 Teksüt Bandırmaspor Gol: Sergen Piçinciol
Galatasaray 3-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 3-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 2-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 2-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 1-0 Teksüt Bandırmaspor
Galatasaray 1-0 Teksüt Bandırmaspor
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