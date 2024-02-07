Rams Park’ta gol düellosu Galatasaray’ın!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde Teksüt Bandırmaspor'u ağırladı. Karşılıklı gol düellosuna sahne olan mücadele Galatasaray'ın 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Cimbom kupada çeyrek finale yükseldi.