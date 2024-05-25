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PSG - Lyon maçı öncesi ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

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Giriş: 25.05.2024 22:27
Fransa Kupası'nda Paris Saint Germain ile Lyon arasında oynanacak olan final mücadelesi öncesinde ortalık karıştı. Çıkan kavgada 20 kişinin yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...
PSG - Lyon maçı öncesi ortalık savaş alanına döndü!
PSG - Lyon maçı öncesi ortalık savaş alanına döndü!
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