25 Mayıs 2024, Cumartesi
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PSG - Lyon maçı öncesi ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var
Fransa Kupası'nda Paris Saint Germain ile Lyon arasında oynanacak olan final mücadelesi öncesinde ortalık karıştı. Çıkan kavgada 20 kişinin yaralandığı belirtildi. İşte detaylar...