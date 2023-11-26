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''Perşembe'' ile ''Çarşamba'' berabere kaldı

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Giriş: 26.11.2023 18:17
BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 12'nci grubun 7'nci haftasında Türkiye'nin günlerdir merak ettiği Perşembespor - Çarşambaspor mücadelesi oynandı. İki ekip karşılıklı bulduğu gollerle yeşil sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
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