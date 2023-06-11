Pep Guardiola: "Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık"

İngiliz ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Inter’i 1-0’lık skorla mağlup ederek, kupayı ilk kez müzesine götürdü. Müsabakanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik direktör, geçmişte oynadıkları finali kazanamadıklarını bugün ise başaran tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, “Tabii ki bu acıyı tahmin edebilecek sözler yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki kendileri Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı oldular. Sportif direktörüme ve CEO'ma teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsanız ertesi gün kovulursunuz. Ancak bizim projemiz işe yaradı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Geçmişe baktığınızda denedik olmadı ama bugün başardık" şeklinde konuştu.