11 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Pep Guardiola: "Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık"

Pep Guardiola: "Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.06.2023 13:18
Güncelleme:11.06.2023 13:19
İngiliz ekibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldiği İtalyan takımı Inter’i 1-0’lık skorla mağlup ederek, kupayı ilk kez müzesine götürdü. Müsabakanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik direktör, geçmişte oynadıkları finali kazanamadıklarını bugün ise başaran tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, “Tabii ki bu acıyı tahmin edebilecek sözler yok. Ancak şunu söyleyebiliriz ki kendileri Avrupa'nın en iyi 2'nci takımı oldular. Sportif direktörüme ve CEO'ma teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazsanız ertesi gün kovulursunuz. Ancak bizim projemiz işe yaradı. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için çok iyi bir takım olmanız gerekiyor. Geçmişe baktığınızda denedik olmadı ama bugün başardık" şeklinde konuştu.
İstanbul’da final coşkusu!
İstanbul'da final coşkusu!
Milli futbolcu Benfica’ya transfer oldu
Milli futbolcu Benfica'ya transfer oldu
Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık
"Geçmişte denedik olmadı ama bugün başardık"
Zafer İngiltere basınında
Zafer İngiltere basınında
Inzaghi A Haber’in sorusunu yanıtladı
Inzaghi A Haber'in sorusunu yanıtladı
M.City-Inter maçından görüntüler
M.City-Inter maçından görüntüler
Avrupa’nın en büyüğü belli oluyor!
Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi finali! İşte son gelişmeler
Şampiyonlar Ligi finali! İşte son gelişmeler
Futbolun kalbi İstanbul’da atacak!
Futbolun kalbi İstanbul'da atacak!
İstanbul trafiğine final ayarı!
İstanbul trafiğine "final" ayarı!
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Özkaçar Valencia ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig’e yükselen son takım Pendikspor!
Süper Lig'e yükselen son takım Pendikspor!
Daha Fazla Video Göster