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Paulo Coelho Okçu’nun Yolu kitabını Olimpiyat Şampiyonu Mete Gazoz'a adadı

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Giriş: 24.09.2021 11:02
Simyacı başta olmak üzere 80'in üzerinde dilde yayımlanan kitapları 300 milyonun üstünde satan Brezilyalı yazar Paulo Coelho'nun yeni kitabı 'Okçu'nun Yolu' 21 Eylül'de okuyucuyla buluştu. Coelho, 'Okçu’nun Yolu' kitabını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan sporcumuz Mete Gazoz'a adadı.
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