22 Ocak 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Öznur Kablo Malatyaspor Beşiktaş maç sonucu:1-1

Öznur Kablo Malatyaspor Beşiktaş maç sonucu:1-1

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.01.2022 15:51
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Ev sahibi ekibin tek golü Adem Büyük'ten (P) gelirken, Beşiktaş'ın golü Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira kaydetti.
Malatyaspor Beşiktaş maç sonucu:1-1
Malatyaspor Beşiktaş maç sonucu:1-1
Burak Yılmaz’a İtalya’dan talip!
Burak Yılmaz'a İtalya'dan talip!
Galatasaray’da Okan Kocuk hamlesi
Galatasaray'da Okan Kocuk hamlesi
Spor Lig’e kar engeli
Spor Lig'e kar engeli
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ertelendi
Torrent 2 yıldızın biletini kesti!
Torrent 2 yıldızın biletini kesti!
Kara Kartal tek golle güldü
Kara Kartal tek golle güldü
İnternet aboneliğinde yeni dönem
İnternet aboneliğinde yeni dönem
FIFA Yılın Futbolcusu belli oldu!
FIFA Yılın Futbolcusu belli oldu!
Djokovıc hukuk savaşını kaybetti!
Djokovıc hukuk savaşını kaybetti!
Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR
Hatayspor - Galatasaray CANLI SKOR
Galatasaray’ın yeni Sportif Direktörü belli oldu
Galatasaray'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu
Daha Fazla Video Göster