22 Ocak 2022, Cumartesi
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Öznur Kablo Malatyaspor Beşiktaş maç sonucu:1-1
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü. Ev sahibi ekibin tek golü Adem Büyük'ten (P) gelirken, Beşiktaş'ın golü Brezilyalı yıldızı Alex Teixeira kaydetti.