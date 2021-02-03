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Ozan Kabak Liverpool TV'ye konuştu! Formayı giydi
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a imza atan Ozan Kabak formayı giydi. Milli futbolcu, son şampiyon Liverpool ile sözleşmesini imzalayıp yeni forması ile ilk pozlarını verdi. Kabak Liverpool TV'ye konuştu.
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a imza atan Ozan Kabak formayı giydi. Milli futbolcu, son şampiyon Liverpool ile sözleşmesini imzalayıp yeni forması ile ilk pozlarını verdi. Kabak Liverpool TV'ye konuştu.