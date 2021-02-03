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Ozan Kabak Liverpool TV'ye konuştu! Formayı giydi

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Giriş: 03.02.2021 13:27
Güncelleme:03.02.2021 13:37
İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a imza atan Ozan Kabak formayı giydi. Milli futbolcu, son şampiyon Liverpool ile sözleşmesini imzalayıp yeni forması ile ilk pozlarını verdi. Kabak Liverpool TV'ye konuştu.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'a imza atan Ozan Kabak formayı giydi. Milli futbolcu, son şampiyon Liverpool ile sözleşmesini imzalayıp yeni forması ile ilk pozlarını verdi. Kabak Liverpool TV'ye konuştu.

Ozan Kabak Liverpool formasını giydi! OZAN KABAK LİVERPOOL FORMASINI GİYDİ!
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