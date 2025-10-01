Osimhen: “Tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız”

01 Ekim 2025, Çarşamba

Giriş: 01.10.2025 10:13
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sahasında Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Nijeryalı golcü Victor Osimhen, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Çok büyük bir kulübüz. Tarih yazmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Osimhen, sakatlığına rağmen sahada olduğunu ve Beşiktaş derbisi öncesi motivasyonlarının yüksek olduğunu ifade etti. Penaltı golüyle galibiyeti getirdiğini belirten yıldız oyuncu, “3 puan en önemlisi, hedeflerimize maç maç devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
