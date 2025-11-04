Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının ardından, 02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı’nda ve sonrasında yaşananlar ile ilgili açıklamalar yaptı. Adalı, "Ben 15 senedir, ister yönetimde olayım ister olmayayım, Beşiktaş sevdasından vazgeçemedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır; ben o sorumluluğu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. Onurumla, gururumla, tertemiz bir şekilde buralara geldim ve bu saatten sonra da kirlenmeye niyetim yok." dedi

