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Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”

İHA
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Giriş: 03.03.2022 10:11
Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından karşılaşmada oyunu kazandıklarını ancak skoru kaybettiklerini söyleyerek, bundan sonra ligdeki her maçı kazanmak istediklerini ifade etti.
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