Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”

Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından karşılaşmada oyunu kazandıklarını ancak skoru kaybettiklerini söyleyerek, bundan sonra ligdeki her maçı kazanmak istediklerini ifade etti.