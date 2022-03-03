03 Mart 2022, Perşembe
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Önder Karaveli: “Oyunu kazandık, maçı kaybettik”
Kayserispor’a 2-1 mağlup olarak kupadan elenen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Önder Karaveli maçın ardından karşılaşmada oyunu kazandıklarını ancak skoru kaybettiklerini söyleyerek, bundan sonra ligdeki her maçı kazanmak istediklerini ifade etti.