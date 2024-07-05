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Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi | Şüpheli sıfatıyla adliyeye gelen Ali koç ifadesinin ardından ayrıldı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 05.07.2024 13:57
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturmada "şüpheli" olarak ifade verdi.
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