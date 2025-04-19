Okan Buruk: Şampiyonluk meşalesini yaktık!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodrum FK galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Rakibimize çok şans vermeden net bir skorla kazandık” dedi. Oyuncularını tebrik eden Buruk, hem lig hem de kupada hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. “Mayıs yaklaşıyor, şampiyonluk meşalesini yaktık” sözleriyle de iddiasını ortaya koydu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN