27 Haziran 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Nicolo Zaniolo kesenin ağzını açıldı
Sezon ortasında İtalyan devi Roma'dan Galatasaray'a imza atan süperstar Nicolo Zaniolo, transferde Suudilerin radarına takıldı. İtalya Milli Takımı'nda yeniden boy göstermeye başlayan 23 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Benzema, Kante, Ruben Neves gibi isimleri liglerine dahil eden Suudiler, Zaniolo için de kesenin ağzını açtı.