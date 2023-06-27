Nicolo Zaniolo kesenin ağzını açıldı

Sezon ortasında İtalyan devi Roma'dan Galatasaray'a imza atan süperstar Nicolo Zaniolo, transferde Suudilerin radarına takıldı. İtalya Milli Takımı'nda yeniden boy göstermeye başlayan 23 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Benzema, Kante, Ruben Neves gibi isimleri liglerine dahil eden Suudiler, Zaniolo için de kesenin ağzını açtı.