27 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Nicolo Zaniolo kesenin ağzını açıldı

Nicolo Zaniolo kesenin ağzını açıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.06.2023 11:02
Sezon ortasında İtalyan devi Roma'dan Galatasaray'a imza atan süperstar Nicolo Zaniolo, transferde Suudilerin radarına takıldı. İtalya Milli Takımı'nda yeniden boy göstermeye başlayan 23 yaşındaki futbolcu için sürpriz bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde Benzema, Kante, Ruben Neves gibi isimleri liglerine dahil eden Suudiler, Zaniolo için de kesenin ağzını açtı.
Nicolo Zaniolo kesenin ağzını açıldı
Nicolo Zaniolo kesenin ağzını açıldı
Fenerbahçe’den iki transfer bombası!
Fenerbahçe’den iki transfer bombası!
97. Gazi Koşusu’nu Urfa Aslanı kazandı
97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı
İşte Trabzonspor’un yeni sezon formaları
İşte Trabzonspor'un yeni sezon formaları
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un iddialarına yanıt
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iddialarına yanıt
Aziz Yıldırım basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
Aziz Yıldırım basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tepki: Yalan söylüyor
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a tepki: Yalan söylüyor
Aziz Yıldırım’dan adaylık açıklaması
Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması
Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum
"Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum"
Dzeko resmen Fener’de
Dzeko resmen Fener'de
TFF başkanlığına yeniden seçildi
TFF başkanlığına yeniden seçildi
Fenerbahçe Dzeko’yu açıkladı
Fenerbahçe Dzeko'yu açıkladı
Daha Fazla Video Göster