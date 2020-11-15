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Nefesler tutuldu! Formula 1 yarışında geri sayım! Saatler kaldı

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Giriş: 15.11.2020 09:10
Güncelleme:15.11.2020 10:17
Son dakika haberi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

Son dakika haberi... Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar aktardı.

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