Formula 1 ne zaman başlıyor? S Sport canlı yayın nasıl izlenir? Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları sona erdi. Antrenman turkarının tamamlanması ile birlikte gözler sıralama turlarına çevrildi. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5'ar saat süren ilk ve ikinci antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull Max Verstappen yaptı. Peki, S Sport nasıl izlenir? Formula 1 canlı yayını ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 14 Kasım S Sport yayın akışı...

FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 14. yarışı 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarış, S Sport kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.

14 KASIM S SPORT YAYIN AKIŞI

15:00: CANLI - Formula 1 Türkiye - Sıralama Turları

16:00: CANLI - F1 Türkiye Özel Yayın

20:30: CANLI - F1 Türkiye Özel Yayın