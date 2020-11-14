S Sport nasıl izlenir? Formula 1 canlı yayını ne zaman, saat kaçta başlıyor? İstanbul F1 14 Kasım S Sport yayın akışı
S Sport canlı yayın nasıl izlenir? Formula 1 saat kaçta? Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı. 14 Kasım tarihli S Sport yayın akışı ile Formula 1 canlı yayın bilgileri belli oldu. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı sezonun 14. yarışı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, S Sport nasıl izlenir? Formula 1 canlı yayını ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 14 Kasım S Sport yayın akışı...
Formula 1 ne zaman başlıyor? S Sport canlı yayın nasıl izlenir? Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde ikinci antrenman turları sona erdi. Antrenman turkarının tamamlanması ile birlikte gözler sıralama turlarına çevrildi. Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5'ar saat süren ilk ve ikinci antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull Max Verstappen yaptı. Peki, S Sport nasıl izlenir? Formula 1 canlı yayını ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte 14 Kasım S Sport yayın akışı...
FORMULA 1 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 14. yarışı 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Yarış, S Sport kanalından şifresiz olarak yayınlanacak.
14 KASIM S SPORT YAYIN AKIŞI
15:00: CANLI - Formula 1 Türkiye - Sıralama Turları
16:00: CANLI - F1 Türkiye Özel Yayın
20:30: CANLI - F1 Türkiye Özel Yayın
S SPORT NASIL İZLENİR? FREKANS BİLGİLERİ...
S Sport, frekans bilgileri eklenerek uydu üzerinden izlenebiliyor. İşte S Sport frekans bilgileri:
TP11-Frekans: 12188 MHz.
Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
Symbole rate: 27500 ksym/s
FEC:5/6
S Sport'un yayın platformları üzerindeki kanal numaraları ise şu şekilde;
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
Türkiye'deki 14. etap öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 282 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197
3. Max Verstappen (Hollanda): 162
4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95
5. Charles Leclerc (Monaco): 85
Türkiye Grand Prix'sine kadar oluşan takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:
Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 479 puan
2. Red Bull: 226
3. Renault: 135
4. McLaren: 134
5. Racing Point: 134
FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRIX'SİNDE İKİNCİ ANTRENMAN TURLARI TAMAMLANDI
Intercity İstanbul Park'ın ev sahipliğinde 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ikinci antrenman turlarında en iyi dereceyi, ilk antrenman turlarında olduğu gibi Red Bull'dan Max Verstappen yaptı.
İkinci antrenman turlarında pilotların derecelerinin, güneşin etkisiyle pistteki kaygan yerlerin de kuruması sayesinde büyük ölçüde gelişmesi dikkati çekti.
İlk antrenman turlarında 1 dakika 35.077 saniyelik derece yapan Hollandalı Verstappen, ikinci antrenman turlarını, süresini 7 saniyeye yakın geliştirerek 1.28.330 ile tamamladı.
Ferrari'den Monakolu Charles Leclerc, Verstappen'in 0.401 saniye gerisinde ikinci oldu.
İkinci antrenman turlarında performansını yükselten isimlerden Mercedes'in Fin sürücüsü Valtteri Bottas ise liderin 0.575 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
HAMILTON ZAMANINI 11 SANİYEDEN FAZLA GELİŞTİRDİ
Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton, ikinci antrenman turlarında süresini 11 saniyeden fazla geliştirdi.
İlk antrenman turlarında pistin kayganlığından ve sürüş yapmanın zorluğundan yakınan şampiyona lideri Hamilton, ikinci antrenman turlarında 1.29.180'lik süresiyle en iyi 4. dereceye imza attı.
ALBON 5'İNCİ, VETTEL 8'İNCİ SIRADA
İlk antrenman turlarını ikinci bitiren Red Bull'un Taylandlı sürücüsü Alexander Albon, ikinci antrenman turlarında 5. sırayı aldı.
Albon, 1.29.363'lük zamanıyla ilk antrenman turlarındaki derecesini yaklaşık 6 saniye geliştirdi.
Geçmiş yıllarda İstanbul Park'ta yarış zaferi kazanan pilotlar arasında bulunan Ferrari'den Alman Sebastian Vettel ise ilk antrenman turlarına göre 5,5 saniye iyi bir derece elde etti. İlk antrenman turlarını 5. bitiren Vettel, 1.30.022'lik süresiyle bu kez 8. oldu.
RED BULL'UN İSTİKRARI DİKKATİ ÇEKTİ
Türkiye Grand Prix'sinde ilk günün en istikrarlı takımı Red Bull oldu.
Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, iki antrenman turunda da ilk 5'te yer almayı başardı.
Verstappen, iki antrenman turunda da ilk sırayı kaptırmadı. Albon ise ilk antrenman turlarını ikinci tamamlarken ikinci antrenman turlarında 5. sırayı elde etti.
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