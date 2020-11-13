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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev
Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonu Formula 1, dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul Park'ta antrenman turları yapılıyor.
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:25
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.
Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.
Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.
Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.