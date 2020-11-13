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İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev

Dünyanın en çok takip edilen yarış organizasyonu Formula 1, dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 15 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi İstanbul Park'ta antrenman turları yapılıyor.

AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 13:25
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İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman turlarıyla başladı.

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İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.

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İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev

Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.

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İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev

Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.

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İstanbul Park'ta Formula 1 heyecanı! Pistler alev alev

Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen'in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.