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14 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Formula 1 İstanbul GP’ye yağmur engeli! Pilotlar pistte duramadı Formula 1 İstanbul GP’ye yağmur engeli! Pilotlar pistte duramadı
Formula 1 İstanbul GP'de takımlar Intercity İstanbul Park'ta son antrenman turuna çıktı. Zorlu antrenmana bir de aşırı yağış eklenince pilotlar pistte durmakta güçlük çekti. Pilotlardan çoğu yolu göremediklerinden şikayet ederken kırmızı bayrak ile sıralama turları durduruldu. Sıralama turlarının ardından pole pozisyonun sahibi Racing Point'in pilotu Lance Stroll oldu.
Giriş Tarihi: 14.11.2020 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 17:07
9 sene sonra Türkiye'ye geri dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park'ta organize edilen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, 5,3 kilometrelik pistte dün saat 11.00 ve 15.00'te koşulan 2 antrenman seansı ile başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bugün saat 12.00'de 3'üncü ve son antrenman seansı yapılırken, pilotlar dün sıkıntı yaşadıkları pistte bugün bir de yağmur yağınca oldukça zorlandı. Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 3'üncü antrenman seansında turu tamamlayamazken, Williams pilotları Nicholas Latifi ve George Russell da tur zamanı yapamadı.
Red Bull pilotu Max Verstappen ilk 2 antrenman turunda olduğu gibi 3'üncü antrenman turunda da 1.48.485'lik derecesiyle zirveyi kimseye bırakmazken, İstanbul Park'ta ilk 2 antrenman seansında da başarılı bir performans ortaya koymayı başaran Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Alexander Albon ise Verstappen'i takip eden isimler oldu
YAĞMUR ŞARTLARI ZORLAŞTIRDI
Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak dün ilk 2 antrenman turunda pilotlar oldukça sıkıntı yaşarken, bugün yaşanan sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı.
Pilotlar klasmanı lideri Lewis Hamilton, dünkü antrenman seansınlarının ardından pistin çok kaygan olduğu konusunda şikayette bulunurken, birçok pilot da Büyük Britanyalı yıldıza destek verdi.