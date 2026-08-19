Sağlıkta dev yatırım: 20 yeni şehir hastanesi geliyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık yatırımları ve anne-bebek sağlığına yönelik yeni projelerini açıkladı. Özel hastanelerde sezaryen oranının yüzde 15 düştüğünü belirten Memişoğlu, “Her Gebe Bir Ebe” uygulamasıyla anne adaylarına gebelikten doğum sonrasına kadar rehberlik sağlandığını söyledi. Sağlık altyapısında da 20 yeni şehir hastanesinin hayata geçirileceğini açıklayan Memişoğlu, projelerin tamamlanmasıyla 24 bini aşkın yeni yatak kapasitesi oluşacağını bildirdi.