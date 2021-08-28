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NBA’de George Floyd vakası: Yıldız oyuncunun gözaltı görüntüleri yayınlandı

DHA
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Giriş: 28.08.2021 14:47
ABD’nin Los Angeles kentinde aile içi şiddet gerekçesiyle gözaltına alınan ve polis tarafından direndiği için şok tabancısıyla elektrik verilen NBA’in yıldız oyuncusu Jaxon Hayes’in polis kamerası görüntüleri dün paylaşıldı. Kamuoyuna 'NBA'de George Floyd Vakası' olarak yansıyan olayın görüntülerinde, Hayes’in birkaç defa “Nefes alamıyorum” dediği görüldü.
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