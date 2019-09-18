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18.09.2019

Mustafa Cengiz'den çok konuşulacak açıklama: İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Brugge ile karşılaşacak olan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz maç öncesi açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un Fatih Terim için söylediği "Sicili bozuk" sözlerine sert karşılık verdi.

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Brugge maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları;

"Hangi amaca hizmeten, hangi vizyon içinde bunlar dile getiriliyor? Saçmalamanın açıklaması olmaz. Saçma sapan konuşan birine karşı yanıt vermeye kalkarsanız, siz de saçmalarsınız."

"Moskova'da da hatırlarsınız yine maçtan önce kelamlar vardı. 17 kulübün yayınladığı saçma bir bildiri vardı. Yine ülkemizi temsilen burada bulunuyoruz ve yine arkadan dolaylı laflar... Bunlar hiç hoş şeyler değil."

İNSANI HAYVANDAN AYIRAN ŞEY EDEPTİR
"Türk futbolunu kalkındırma amaçlıyız diyoruz fakat öne gidenleri çekme çabasındayız. Edebimi bozmak istemiyorum. İnsanı hayvandan ayıran şey edeptir. Bu edep içinde kalınmasını istirham ediyorum."

19.05 EYLEMİNİN BİLİNÇLİ YAPILDIĞINA İNANIYORUM

"19.05 eyleminin bilinçli yapıldığına inanıyorum. Aksine beni kimse ikna edemez. Bu tip beyanatlar, hedef saptırmaya yönelik, gündem değiştirmeye yönelik söylemler, Türk futbolunun marka değerine zarar verir."

"Hocamızın dediği sözcüğe ben de katılıyorum. Maçlar sahada kazanılır, masada kazanılmaz. Bu söze tepki veren insan, masa düzeni yapacak insandır."

GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI

"Oyuncularımızın, teknik heyetimizin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Galatasaray bir dünya markası. Türkiye'nin de diğer ülke takımları gibi 5-6 takımla Şampiyonlar Ligi'nde temsil edilmesini istiyorum."

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