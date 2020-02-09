09 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.02.2020

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yeniden zirve ortağı olan Galatasaray'ın Başkanı Cengiz, evinde Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra tehditler savuran Ali Koç'a, "Biz düşman değiliz. Futbolu nefret haline getirmeyelim" diyerek tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap
Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Kasımpaşa Galatasaray canlı anlatım izle! | Video
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI
Sivasspor Başakşehir maçı CANLI
Canlı yayında çarpıcı sözler! Kaos çıkartmak istiyorlar
Canlı yayında çarpıcı sözler! "Kaos çıkartmak istiyorlar"
Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler
Beşiktaş 3-0 Gaziantep maçından ÖZET görüntüler
Olaylı penaltı sonrası canlı yayında flaş sözler
Olaylı penaltı sonrası canlı yayında flaş sözler
Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle | Video
Fenerbahçe Alanyaspor canlı anlatım izle | Video
Gençlerbirliği Trabzonspor |CANLI
Gençlerbirliği Trabzonspor |CANLI
Beşiktaş Gaziantep maçı |CANLI
Beşiktaş Gaziantep maçı |CANLI
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük jest
Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'ya büyük jest
Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
Ünlü boksör kameralar önünde eşinin boğazını sıktı
Alanyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Alanyaspor 2-0 Galatasaray | ÖZET
Daha Fazla Video Göster