Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a cevap

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi. Kasımpaşa'yı 3-0 yenerek yeniden zirve ortağı olan Galatasaray'ın Başkanı Cengiz, evinde Alanyaspor ile berabere kaldıktan sonra tehditler savuran Ali Koç'a, "Biz düşman değiliz. Futbolu nefret haline getirmeyelim" diyerek tepki gösterdi.