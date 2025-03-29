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Mourinho: Bu akşamki hakemler keşke Glasgow’da olsaydı!

Mourinho: Bu akşamki hakemler keşke Glasgow'da olsaydı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.03.2025 00:58
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, aldıkları galibiyetin önemine vurgu yaptı. Mourinho, "Takım olarak iyi performans sergiledik. Bu akşamki maçın hakemlerinin Glasgow'daki olmaması bizim adımıza şanssızlıktı. Orada net penaltılarımız verilmedi. Bu akşam ise penaltılar verildi. İlk golü böyle yedik. İkinci yediğimiz golde ise skor 4-1'di. Yediğimiz 2 golün de dramatik olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
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Mourinho: Bu akşamki hakemler keşke Glasgow’da olsaydı!
Mourinho: Bu akşamki hakemler keşke Glasgow’da olsaydı!
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